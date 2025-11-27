Confronto MeloniConte | non mi sottraggo

21.30 "Avevo sondato la possibilità di un confronto con Meloni ad Atreju anche nelle precedenti edizioni e mi fu risposto di no.Ora leggo che la Premier accetta di confrontarsi a patto che sul palco ci siamo sia io che Schlein. Per me va sempre bene confrontarsi e dirsi le cose come stanno.Anche in 'trasferta', davanti a un pubblico che ho rispettato anche quando ero Presidente del Consiglio e Fratelli d'Italia non era forza di maggioranza. Non mi sottraggo certo oggi. Ci sono!". Così il leader del M5s Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it