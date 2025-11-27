Confronto AtrejuSchlein | Meloni scappa

21.55 Giorgia Meloni "è scappata un'altra volta dal confronto, questa è la verità". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a 'Piazzapulita'. "Mi dispiace che Giorgia Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me, tanto più che l'anno scorso prima delle europee aveva accettato.Forse oggi faccio più paura,visti i risultati elettorali.Vuole fare il confronto anche con Giuseppe Conte?Benissimo portasse anche Salvini.Portasse anche Tajani.Noi portiamo Fratoianni e Bonelli.Facciamo un confronto di coalizione però". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

