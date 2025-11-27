Confindustria Fausto Bianchi presidente della Piccola Industria
Fausto Bianchi, alla guida di Unindustria Latina e rimasto unico candidato dopo il ritiro di Pasquale Lampugnale, è stato scelto dal Consiglio Centrale di Piccola Industria come presidente per il periodo 2025-2029, entrando contestualmente nella squadra di Emanuele Orsini in qualità di vicepresidente di Confindustria. 49 anni, nato a Velletri nel 1976, Bianchi proviene da una storia imprenditoriale familiare: dirige il Gruppo Bianchi Assicurazioni, attivo nella consulenza e nella gestione integrata dei rischi, ed è laureato in Economia Aziendale e Management. La carriera di Fausto Bianchi. Bianchi è amministratore delegato e socio di Blue Shield Technology, realtà che opera nello sviluppo di soluzioni tecnologiche dedicate alla blue economy. 🔗 Leggi su Lettera43.it
