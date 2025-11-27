Confermato lo stop alla produzione della Cam di Telgate e Grumello | 57 dipendenti a rischio licenziamento

È stata confermata ufficialmente, con la comunicazione di mercoledì 26 novembre, la chiusura dell’attività produttiva e l’apertura della procedura di esubero alla Cam di Telgate e Grumello del Monte. L’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali che 57 posizioni su 81 dipendenti dei due stabilimenti saranno interessate da azioni di licenziamento collettivo. La crisi della fabbrica di prodotti per l’infanzia è riconducibile al crollo delle nascite e a una concorrenza estera agguerrita. Dal 2020 a oggi, i dati forniti dalla direzione denunciano un calo costante del fatturato e un mercato che è andato contraendosi sempre più. 🔗 Leggi su Bergamonews.it