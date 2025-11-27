Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Juventus Cagliari | il tecnico bianconero parlerà soltanto dal campo! Ecco i motivi della scelta
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Juventus Cagliari: annullato l’appuntamento. L’allenatore bianconero non risponderà alle domande dei media. I motivi Niente conferenza stampa per Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus Cagliari, in programma sabato all’Allianz Stadium. La consueta chiacchierata con i media, prevista per domani, è stata annullata a causa dello sciopero generale dei giornalisti. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Milan-Lazio, la conferenza stampa di Allegri LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #Milan #MilanLazio #Allegri Vai su X
AsRomalive.it. Ian Asher · Black Out Days (Stay Away). Siparietto simpatico in conferenza stampa tra #Cristante e #Gasperini ? #EuropqLeague #romamidtjylland - facebook.com Vai su Facebook
Bodo Glimt Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League - Bodo Glimt Juve, ufficiale: ecco chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League in terra norvegese. Riporta juventusnews24.com
Conferenza stampa Spalletti pre Bodo Glimt Juve, la giornata divisa tra tattica e parole. Quando parla il tecnico bianconero - Quando parla il tecnico bianconero Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è il perno della vigilia bian ... Come scrive juventusnews24.com
Fiorentina-Juve, Spalletti in conferenza: “Recuperati Kelly e Cabal. Su Koopmeiners…” - Le parole di mister Spalletti, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Fiorentina e Juventus alla vigilia della gara ... Come scrive msn.com