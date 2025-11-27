Conferenza stampa Simeone post Atletico Madrid Inter | Avversario duro abbiamo avuto fortuna nel finale

Inter News 24 Conferenza stampa Simeone, il tecnico dei colchoneros risponde alle curiosità dei giornalisti in seguito alla vittoria dell’Atletico Madrid sull’Inter. VITTORIA – «Mi porto a casa la risposta della squadra all’idea che avevamo in testa. Nel primo tempo siamo stati bravi a metà campo, abbiamo creato pericoli in transizione, ma anche loro giocano molto bene. L’Inter è tra le migliori squadre in Champions League e sapevamo che ci avrebbero obbligato a difendere bassi, per cui avremmo avuto bisogno di gamba per tornare su. Dopo l’1-1 ho sentito che fosse il momento per cambiare cercando alternative dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

