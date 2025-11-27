Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari è intervenuto al CRAI Sport Center. Le sue dichiarazioni verso la partita contro la Juventus. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAREGGIO CON IL GENOA E CHE TIPO DI PARTITA CON LA JUVE – «Come ho già detto c’era amarezza, il giorno dopo l’umore non era dei migliori, prendere tre gol no fa mai piacere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Pisacane: «Juve oggi al livello del Como se guardiamo la classifica. Spalletti? Su di lui ci tengo a dire questa cosa»