Conferenza stampa Pisacane | Juve oggi al livello del Como se guardiamo la classifica Spalletti? Su di lui ci tengo a dire questa cosa
Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari è intervenuto al CRAI Sport Center. Le sue dichiarazioni verso la partita contro la Juventus. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAREGGIO CON IL GENOA E CHE TIPO DI PARTITA CON LA JUVE – «Come ho già detto c’era amarezza, il giorno dopo l’umore non era dei migliori, prendere tre gol no fa mai piacere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
. @SassuoloUS | La conferenza stampa di Grosso in vista del match contro il Como: "Walukiewicz sta bene, Volpato può giocare anche a sinistra" Vai su X
Conceição durissimo in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi: “In campo c’erano solo nomi. A 51 anni giocherei con lo stesso ritmo della mia squadra” ? Dopo quasi due mesi, l’Al-Ittihad torna a perdere una partita della massima competizione asiat - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Cagliari, Pisacane: “Servirà entusiasmo, Mina a rischio per una contusione” - L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, in conferenza stampa, ha presentato la gara di sabato contro la Juventus di Luciano Spalletti ... Si legge su cagliaripad.it
Qui Cagliari - Pisacane in conferenza: "Contro la Juventus dobbiamo crederci. Mina in forte dubbio" - A due giorni dalla gara contro la Juventus, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dell'Allianz Stadium. Come scrive tuttojuve.com
Conferenza stampa Pisacane LIVE: le parole del tecnico a due giorni da Juventus-Cagliari - Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari interviene dal CRAI Sport Center verso la partita contro la Juventus di Luciano Spalletti Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, interviene in c ... Segnala cagliarinews24.com