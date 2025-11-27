Conferenza stampa De Rossi in vista di Genoa Verona | Loro squadra tosta dobbiamo essere più smaliziati Stadio valore aggiunto Ecco alcuni dettagli sulla formazione
Conferenza stampa De Rossi in vista di Genoa Verona. Le parole del tecnico rossoblù in vista della sfida della 13a giornata che si terrà sabato Alla vigilia della partita casalinga contro il Verona, valida per la 13a giornata di Serie A, Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
alle 14:00 in diretta su Sportitalia, la conferenza stampa del tecnico del Milan Massimiliano Allegri in vista della sfida di sabato contro la Lazio? #sportitalia #milan #allegri Vai su X
AsRomalive.it. Ian Asher · Black Out Days (Stay Away). Siparietto simpatico in conferenza stampa tra #Cristante e #Gasperini ? #EuropqLeague #romamidtjylland - facebook.com Vai su Facebook
Conferenza stampa De Rossi: «Cagliari avversario alla nostra portata. Ci giochiamo uno scontro diretto!» - Conferenza stampa De Rossi: l’allenatore del Genoa interviene in vista della partita contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Come scrive cagliarinews24.com
Conferenza stampa De Rossi: «Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Avrei preferito i tre punti ma…» - Le sue dichiarazioni Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, interviene in conferenza stampa nel post par ... Segnala cagliarinews24.com
LIVE De Rossi, segui la presentazione al Genoa - L'ex capitano e allenatore della Roma parla per la prima volta dopo la firma: tutti gli aggiornamenti da Villa Rostan ... Secondo corrieredellosport.it