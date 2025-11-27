Conferenza stampa Chivu | Quando subisci un gol al 93? è sempre difficile da digerire ma bisogna rimanere a testa alta
Inter News 24 Conferenza stampa Chivu dopo Atletico Madrid Inter: le parole dell’allenatore nerazzurro dopo la partita contro i colchoneros di Simeone. Dopo la seconda sconfitta in pochi giorni per l’Inter, che ha perso 2-1 contro l’Atletico Madrid al Metropolitano, Cristian Chivu ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, evidenziando gli aspetti positivi e le cose da migliorare. Sull’approccio alla partita – «Il bello non basta a quanto pare, bisogna aggiungerci qualcosina in più. Abbiamo avuto una reazione rabbiosa dopo la partita di domenica, abbiamo fatto i primi minuti abbastanza bene. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Conceição durissimo in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi: “In campo c’erano solo nomi. A 51 anni giocherei con lo stesso ritmo della mia squadra” ? Dopo quasi due mesi, l’Al-Ittihad torna a perdere una partita della massima competizione asiat - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante alla vigilia di Roma-Midtjylland x.com/i/broadcasts/1… Vai su X
Inter-Milan, Chivu fa chiarezza su Thuram in conferenza stampa: “Vi dico come sta”, poi la risposta ad Allegri - Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulle condizioni di Marcus Thuram. Riporta spaziointer.it
Repubblica – Chivu spavaldo poi fa una concessione. Per battere l’AM… - Il commento del giornale alle parole in conferenza stampa, alla vigilia di AM- Secondo msn.com
Milan, Chivu risponde ad Allegri in conferenza: il tecnico dell’Inter non ci sta - Milan, l'atmosfera del derby già si scalda: Chivu, in conferenza stampa, risponde duramente alle parole di Allegri ... Riporta spaziomilan.it