Confedilizia Bergamo contro le nuove regole per le case vacanza | Violano il diritto di proprietà
LA NOTA. «Le disposizioni vanno oltre le competenze del Comune e rischiano di penalizzare un settore che ha contribuito alla crescita del territorio bergamasco». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
Un villaggio di Natale tra arte e moda nel centro di Bergamo - facebook.com Vai su Facebook
Il 25 novembre in @Confedilizia_ Programma e prenotazioni qui: content.i-a-m.eu/evento-analisi… Vai su X
Confedilizia Bergamo contro le nuove regole per le case vacanza: «Violano il diritto di proprietà» - Confedilizia Bergamo «esprime forte preoccupazione» per il nuovo Regolamento per le strutture ricettive non alberghiere del Comune di Bergamo. Da ecodibergamo.it
Confedilizia: rafforzare l'edilizia residenziale pubblica e incentivare l'affitto privato - “La risposta alla domanda di case in affitto deve essere articolata. Scrive iltempo.it
Bergamo, patto contro le infiltrazioni mafiose nel turismo: sotto la lente acquisti, licenze, prestanome - Per i clan investire nei pubblici esercizi non permette solo di riciclare ma anche di controllare il territorio, di avere punti di ritrovo, di ripulire, in un luogo legale, montagne di soldi sporchi. Scrive bergamo.corriere.it