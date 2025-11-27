Condominio trasformato in centrale dello spaccio | 3 arresti a Nettuno

Roma, 27 novembre 2025 – Ad esito di una mirata attività antidroga, i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato 3 persone – un 43enne di Nettuno, un 35enne di Artena e un 18enne di Anzio – gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagando negli ambienti della droga, i Carabinieri hanno localizzato i movimenti sospetti degli indagati in via Rosario Livatino a Nettuno e hanno quindi deciso di eseguire una serie di appostamenti che hanno permesso di ricostruire con precisione il loro modus operandi. I militari, infatti, nei giorni scorsi, hanno osservato un continuo via vai di noti assuntori di stupefacenti che si avvicinavano al cancello pedonale del complesso residenziale, dove venivano riconosciuti dagli indagati e fatti entrare all’interno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it