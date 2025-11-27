Condò sul match di ieri | Il gioco fantastico dell’Inter è durato solo otto minuti I cambi non hanno aiutato
Inter News 24 Condò mette sotto la lente d’ingrandimento la sfida di Champions disputata contro l’Atletico Madrid! Le parole del giornalista. Paolo Condò ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League, una sconfitta amara che è arrivata all’ultimo minuto per mano di Gimenez, autore del gol decisivo. Intervistato da Sky Sport, il giornalista ha osservato come l’Inter abbia espresso un gioco di grande qualità nei primi minuti del secondo tempo, che ha portato al gol del pareggio: «All’inizio del secondo tempo, i giocatori dell’Inter hanno espresso un calcio fantastico che ha portato al pari. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Festa in casa Napoli: Stanislav Lobotka festeggia i 31 anni. La SSC Napoli ha condiviso sul proprio sito ufficiale un messaggio di auguri per il centrocampista slovacco: "Lobotka, nato il 25 novembre 1994 a Trencin (Slovacchia), riceve gli auguri dal President - facebook.com Vai su Facebook
Da ieri sera si è scatenata una mezza bufera mediatica contro il coach dell'Efes, Igor Kokoskov, perchè al termine del match contro il Barcellona, alla domanda di una giornalista "Cosa ha pensato mentre Cordinier era in lunetta per i liberi decisivi?" ha risposto Vai su X