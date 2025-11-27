Concorso docenti PNRR3 | ecco alcune domande del test primo turno infanzia e primaria 27 novembre
Si è svolto oggi 27 novembre il primo turno del concorso docenti PNRR3, bandito per infanzia e primaria con DDG n. 39382025. Nel nostro gruppo di aiuto reciproco, ecco alcuni degli argomenti proposti. "Facile, non facilissimo" il commento dei nostri utenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
