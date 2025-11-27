Concorsi pubblici quali dati possono essere pubblicati nelle graduatorie Le FAQ del Garante per la privacy

Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è disponibile una nuova sezione dedicata al trattamento dei dati nei concorsi pubblici. Si tratta di una raccolta di FAQ, sviluppata in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, che chiarisce alcuni aspetti applicativi legati alle più recenti disposizioni normative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

