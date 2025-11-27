Conclusione del progetto Matrice con un tour guidato alle sette mostre della città
Le giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre segneranno la chiusura della mostra "Quadri di un’esposizione" presso le Pescherie della Rocca di Lugo, concludendo anche il percorso del progetto Matrice iniziato nel 2022 coinvolgendo vari spazi espositivi della città. Oltre a questo, prenderà il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
A conclusione delle giornate del Progetto GeoNet tenutosi il mese scorso dal Titolo “Un viaggio nel cuore della geodiversità delle Alpi” nel Geoparco Sesia Val Grande, è stato proposto un breve momento musicale e conviviale presso Villa Caccia a Romagna - facebook.com Vai su Facebook
Conclusione del progetto "Matrice" con un tour guidato alle sette mostre della città - Le giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre segneranno la chiusura della mostra "Quadri di un’esposizione" presso le Pescherie della Rocca di Lugo, concludendo anche il percorso del progetto Matri ... Riporta ravennatoday.it
Matrice, il museo del futuro. In un solo colpo d’occhio 18 opere - Il ’diciottesimo movimento di Matrice’, progetto a cura di Massimiliano Fabbri avviato nel 2022, presenta da domani al 30 novembre una mostra allestita negli spazi delle Pescherie della Rocca di Lugo, ... Come scrive msn.com