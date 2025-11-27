Concerto di chiusura della stagione 2025 del Festival organistico del Salento
LECCE - Il Festival Organistico del Salento si avvia alla conclusione della sua stagione 2025 con l'ultimo concerto, che conferma l'alta qualità artistica e la costante valorizzazione del patrimonio organario del territorio.Sabato 29 novembre, alle 18.30, nel Santuario di Sant’Antonio a Fulgenzio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
