’Con la carabina’ il successo di Lanera

Vincitore di due Premi Ubu nel 2022 come Miglior Regia e Miglior nuovo testo stranieroscrittura drammaturgica, ‘Con la carabina’ (foto), in scena fino a domenica al Teatro delle Passioni di Modena, è uno degli spettacoli più apprezzati della regista e attrice Licia Lanera. Il testo è della giovane drammaturga francese Pauline Peyrade, in scena Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto. Una donna, giudicata consenziente da un tribunale francese per uno stupro subito all’età di 11 anni da un amico del fratello maggiore, decide, una volta diventata adulta, di farsi giustizia da sola. La storia si sviluppa tra passato e presente: il primo ambientato in un luna park, il secondo a casa della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

