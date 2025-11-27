Con ‘It’s Time’ Radio Kiss Kiss accende un Natale di musica solidale

Sbircialanotizia.it | 27 nov 2025

Nel Natale 2025 la musica di Radio Kiss Kiss diventa il cuore di un grande gesto collettivo, pensato per sostenere chi ogni giorno protegge persone, animali e ambiente. “It’s Time” trasforma l’ascolto in partecipazione, invitando il pubblico a vivere le feste come un’occasione concreta di vicinanza e responsabilità condivisa. It’s Time, la campagna natalizia che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

