Pavullo avvia il progetto ’Comunità Vigile: zone di controllo attivo’, una nuova iniziativa di cittadinanza attiva che ha lo scopo di rafforzare sicurezza, collaborazione e senso di comunità nelle frazioni e nei quartieri del territorio comunale. Ma non solo: sta installando nuove telecamere di videosorveglianza nei parchi giochi comunali e sta lavorando a un regolamento dedicato alle forze dell’ordine che permetterà una gestione del personale più efficace per il pattugliamento e la sorveglianza del territorio. L’obiettivo del progetto ’Comunità Vigile’ "è la creazione di una rete partecipata di attenzione e vigilanza civile, composta da cittadini e volontari delle associazioni locali, che potranno segnalare tempestivamente situazioni sospette o comportamenti anomali alle autorità competenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Comunità vigile, rafforzare tutti insieme la sicurezza"