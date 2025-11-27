Computer rubati recuperati dai Carabinieri e restituiti a studenti

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese hanno restituito questa mattina agli studenti dell’ Istituto Tecnico Industriale di Alife i 114 computer rubati nella notte del 24 novembre. I ladri, dopo aver forzato una porta secondaria del plesso scolastico, erano riusciti a svuotare un intero laboratorio informatico, portando via oltre cento laptop utilizzati per la didattica. Un furto dal valore complessivo superiore ai centomila euro, capace di compromettere il regolare svolgimento delle lezioni. I Carabinieri della Stazione di Alife, impegnati quotidianamente nella vigilanza degli istituti scolastici del territorio, hanno avviato immediatamente le indagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Computer rubati, recuperati dai Carabinieri e restituiti a studenti

