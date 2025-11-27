Compra 60 litri di olio mostrando falsa ricevuta di bonifico e poi scompare denunciato un uomo

Avrebbe acquistato 6 litri di olio a Penne mostrando una falsa ricevuta di bonifico.Per questa ragione, i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara, un uomo di 56 anni della provincia di Foggia, ritenuto responsabile del reato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Compra 60 litri di olio mostrando falsa ricevuta di bonifico e poi scompare, denunciato un uomo

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL POMODORO ITALIANO SOTTO ACCUSA L’Australia ha accusato l’Italia di concorrenza sleale in base ai prezzi di pomodori interi, conserve e pezzettoni (in confezione fino a 1,14 litri), esportati a prezzi troppo irrisori. La Anti-Dumping Commission (o Co - facebook.com Vai su Facebook

Compra 60 litri di olio mostrando falsa ricevuta di bonifico e poi scompare, denunciato un uomo - Per questa ragione, i carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della ... Riporta ilpescara.it

Cupra, compra 80 litri d’olio e fa il bonifico con il telefono. Poi se ne va e lo revoca - Un uomo di 55 anni originario di Tortoreto ha messo in atto un piano ben orchestrato, riuscendo a sottrarre una considerevole quantità di olio ... Si legge su lanuovariviera.it

Compra 80 litri d’olio con un bonifico inesistente. Denunciato 55enne - I Carabinieri lo hanno identificato e denunciato MONTE SAN MARTINO (MC). Da lanuovariviera.it