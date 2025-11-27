Compleanno finisce in rissa Ferito l’ingegner Polvani
La festa di compleanno organizzata in un bar della Passeggiata è finita in rissa. Con il festeggiato che ha preso a cazzotti, spintoni e offese uno degli ospiti. E l’ingegner Paolo Polvani, presente alla serata, che è intervenuto per sedare la rissa finendo all’ospedale con tre costole rotte. Peggio non poteva andare per quel party che prometteva risate e divertimento e che invece al festeggiato ha riservato solo un dono amaro: una denuncia. Il fatto è accaduto martedì sera in un locale della Passeggiata dove un noto titolare di un’agenzia di servizi ha organizzato il proprio compleanno invitando alcuni amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
