Compiti per le vacanze di Natale Costarelli ANP Lazio | La giusta via sta nel mezzo no agli eccessi

Compiti per le vacanze di Natale Costarelli ANP Lazio

Orizzontescuola.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio e dirigente scolastica dell’Itis “G. Galilei” di Roma, ha dichiarato che la gestione dei compiti per le vacanze di Natale richiede equilibrio e buon senso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

