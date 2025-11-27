Como-Sassuolo venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I lariani continuano la corsa per l’Europa
Il Como prosegue la sua corsa verso un piazzamento europeo e venerdì sera ospita il Sassuolo al Sinigaglia per allungare la striscia positiva che dura da ben undici giornate. I lariani sono saliti al quinto posto grazie alla goleada sul campo del Torino e ora tornano a giocare con fiducia davanti al proprio pubblico, dove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Como-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoSassuolo #Como #Sassuolo Vai su X
Como-Sassuolo, duello generazionale tra Nico Paz e Berardi - facebook.com Vai su Facebook