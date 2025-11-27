Como-Sassuolo venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I lariani continuano la corsa per l’Europa

Infobetting.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como prosegue la sua corsa verso un piazzamento europeo e venerdì sera ospita il Sassuolo al Sinigaglia per allungare la striscia positiva che dura da ben undici giornate. I lariani sono saliti al quinto posto grazie alla goleada sul campo del Torino e ora tornano a giocare con fiducia davanti al proprio pubblico, dove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

como sassuolo venerd236 28 novembre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici i lariani continuano la corsa per l8217europa

© Infobetting.com - Como-Sassuolo (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I lariani continuano la corsa per l’Europa

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Como Sassuolo Venerd236 28