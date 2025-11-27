Como-Sassuolo venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como prosegue la sua corsa verso un piazzamento europeo e venerdì sera ospita il Sassuolo al Sinigaglia per allungare la striscia positiva che dura da ben undici giornate. I lariani sono saliti al quinto posto grazie alla goleada sul campo del Torino e ora tornano a giocare con fiducia davanti al proprio pubblico, dove . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

como sassuolo venerd236 28 novembre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Como-Sassuolo (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

como sassuolo venerd236 28Pronostico Como vs Sassuolo – 28 Novembre 2025 - Alle 20:45 del 28 Novembre 2025 lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà una sfida interessante di Serie A tra Como e Sassuolo. Si legge su news-sports.it

como sassuolo venerd236 28Probabili formazioni Como-Sassuolo: la scelta tra Morata e Douvikas, c’è Laurienté - Le possibili scelte di Fabregas e Grosso per il match Como- Lo riporta fantamaster.it

como sassuolo venerd236 28Serie A, Como-Sassuolo: la sfida tra le neopromosse d'alta classifica che puntano a crescere ancora - 45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia con il confronto tra Como e Sassuolo, due squadre reduci dalla promozione ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Como Sassuolo Venerd236 28