Si è trasformato in pochi minuti in un inseguimento con colluttazione l’episodio avvenuto ieri pomeriggio in un supermercato di viale Innocenzo XI a Como. La polizia ha arrestato due giovani stranieri per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: un 23enne egiziano senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, rubano alcolici e aprono una bottiglia in strada: arrestati davanti alla chiesa dopo la fuga

