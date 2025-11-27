Como perde il controllo della moto all’alba in via Fratelli Rosselli | 54enne in ospedale

Paura questa mattina presto a Como. Intorno alle 6.30 un uomo di 54 anni è caduto dalla moto mentre percorreva viale Fratelli Rosselli, in direzione del centro città.Secondo quanto si apprende, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente anche a causa dell’asfalto. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, perde il controllo della moto all’alba in via Fratelli Rosselli: 54enne in ospedale

