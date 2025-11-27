Como notte per sognare | Fabregas sfida Grosso per restare in alto

La Serie A riparte dal lago. Venerdì 28 novembre, al Sinigaglia, il Como riceve il Sassuolo nell’anticipo che inaugura la tredicesima giornata. Una partita che arriva nel miglior momento possibile per i padroni di casa, reduci dal travolgente 5-1 sul campo del Torino, risultato che ha confermato una crescita ormai evidente. Con ventuno punti in classifica, il Como guarda tutti dall’alto del sesto posto, davanti anche alla Juventus, e soprattutto non perde dal 30 agosto, unica macchia del percorso fin qui. Il Sassuolo, però, non arriva con il ruolo della vittima designata. La squadra di Fabio Grosso ha messo insieme sette punti nelle ultime quattro gare, ha ritrovato equilibrio e vuole testare le proprie ambizioni in un contesto impegnativo come quello del lago. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

