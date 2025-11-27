Como notte per sognare | Fabregas sfida Grosso per restare in alto
La Serie A riparte dal lago. Venerdì 28 novembre, al Sinigaglia, il Como riceve il Sassuolo nell’anticipo che inaugura la tredicesima giornata. Una partita che arriva nel miglior momento possibile per i padroni di casa, reduci dal travolgente 5-1 sul campo del Torino, risultato che ha confermato una crescita ormai evidente. Con ventuno punti in classifica, il Como guarda tutti dall’alto del sesto posto, davanti anche alla Juventus, e soprattutto non perde dal 30 agosto, unica macchia del percorso fin qui. Il Sassuolo, però, non arriva con il ruolo della vittima designata. La squadra di Fabio Grosso ha messo insieme sette punti nelle ultime quattro gare, ha ritrovato equilibrio e vuole testare le proprie ambizioni in un contesto impegnativo come quello del lago. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Approfondisci con queste news
Toro, notte fonda con il #Como: le assenze pesano, ma la "linea verde" lariana è una lezione ? Senza attacco e senza difesa, il Grande #Torino diventa terra di conquista #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo di @supermik14 Vai su X
La Polizia di Stato di Como, questa notte, ha arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un 20enne italiano residente a Bellagio (CO) e con precedenti penali e di polizia. L'arrersto e' avvenuto la scorsa notte in Via Bellinzona a Com - facebook.com Vai su Facebook
Como, Paz: “Sì, si può sognare in grande, ma partita dopo partita” - 1 contro il Torino, il Como ha centrato il decimo risultato utile consecutivo, consolidando il sesto posto in classifica. Scrive tuttomercatoweb.com
Fabregas fa sognare Como: "Messi? Mai dire mai..." - Questa sera al Sinigaglia inizia la Como Cup, torneo internazionale, che terminerà domenica, con Ajax, Caltic Glasgow e l’Al- Lo riporta ilgiorno.it
Fabregas chiama Messi al Como: "Siamo molto amici, mai dire mai" - Perchè gli indizi che potrebbero portare a un clamoroso arrivo dell'argentino in riva al lago, aumentano ogni giorno. Si legge su sportmediaset.mediaset.it