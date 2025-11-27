Como 24enne dopo un incidente in monopattino picchia il medico che lo sta curando | la folle giustificazione

Notizie.virgilio.it | 27 nov 2025

Un 24enne di Valbrona è stato denunciato per aggressione a un medico e interruzione di pubblico servizio all’ospedale Sant’Anna di Como. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

como 24enne dopo un incidente in monopattino picchia il medico che lo sta curando la folle giustificazione

© Notizie.virgilio.it - Como, 24enne dopo un incidente in monopattino picchia il medico che lo sta curando: la folle giustificazione

