Commento al Vangelo di oggi 27 novembre 2025 | Lc 21 12-19
Meditiamo il Vangelo del 27 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
LA PAROLA OGNI GIORNO | Commento al Vangelo (Rito Ambrosiano) Gaspare D'esposito, counselor e guida di esercizi spirituali, commenta il Vangelo del giorno - Mercoledì della II settimana di Avvento - facebook.com Vai su Facebook
Vangelo e commento di oggi 23 novembre, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo Vai su X
Commento al Vangelo di oggi 22 novembre 2025: Lc 20,27-40 - Meditiamo il Vangelo del 22 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Come scrive lalucedimaria.it
Commento al Vangelo di oggi 21 novembre 2025: Mt 12,46-50 - Meditiamo il Vangelo del 21 novembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Scrive lalucedimaria.it