Cominciano gli incontri istituzionali per Fico | appuntamento con il prefetto Di Bari
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, questa mattina, presso il Palazzo di Governo, ha incontrato il neo eletto presidente della Regione Campania, Roberto Fico."Nel corso dell’incontro, cordiale e costruttivo, il prefetto ha illustrato lo stato delle attività più recenti svolte nelle materie di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Domenica 30/11 cominciano gli incontri di CATECHISMO per i bambini del gruppo di II ELEMENTARE (anno propedeutico)! Gli incontri, che si svolgeranno dopo la S. Messa delle h. 10.00 e fino alle 12.00, proseguiranno nelle domeniche di AVVENTO e ri - facebook.com Vai su Facebook