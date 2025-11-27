Cominciano gli incontri istituzionali per Fico | appuntamento con il prefetto Di Bari

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, questa mattina, presso il Palazzo di Governo, ha incontrato il neo eletto presidente della Regione Campania, Roberto Fico."Nel corso dell’incontro, cordiale e costruttivo, il prefetto ha illustrato lo stato delle attività più recenti svolte nelle materie di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

