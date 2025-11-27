Come succederebbe a Manuel e Simone se Un Professore fosse Merlì
Nonostante l’avvio della terza stagione non ci abbia entusiasmati, Un Professore resta una serie capace di accendere gli animi. La partenza di Manuel (Damiano Gavino) nella prima puntata ha deluso quanti speravano che la ship tra lui e Simone (Nicolas Maupas) venisse finalmente riesumata, ma questo allontanamento è davvero così pericoloso? Noi dubitiamo che l’apporto di un personaggio così ben costruito ed interpretato possa ridursi drasticamente: Manuel è uno dei pilastri del racconto e, anche guardando alla serie a cui la nostra è ispirata, ha ancora molto da dire. “Ispirata” perchè tra Un Professore e Merlì – andata in onda in Spagna dal 2015 al 2018 e seguita dallo spin off Merlì – Sapere Aude – le differenze sono tante e sostanziali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un saluto dall’Etna! Sono venuto qui per vedere chi dei due ha più energia…Lui erutta, io rompo le scatole con le mie idee. Pare siamo pari! Un abbraccio dalla montagna più calda d’Italia, Manuel - facebook.com Vai su Facebook
Un professore 3: cosa succede a Simone e Manuel? Le anticipazioni della prima puntata - Finalmente tornano su Rai 1 le avventure di Un professore, arrivato alla terza stagione. Segnala cosmopolitan.com
Anticipazioni della seconda puntata di "Un professore 3": Manuel prende una decisione che lascia tutti senza parole - Per questa sera, giovedì 27 novembre 2025, ci attende un nuovissimo episodio della terza stagione di “Un professore”. alfemminile.com scrive
La crisi di Manuel, la gelosia di Dante e il potere salvifico della scuola: la seconda puntata di “Un professore 3” - Dopo la rottura con Nina, provocata dal ritorno imprevisto del padre di Lilli, Manuel (Damiano Gavino) decide di partire per Francoforte: ha bisogno di cambiare aria e di rimettere in ordine la ... Riporta iodonna.it