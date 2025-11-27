Come Stranger Things 5 si è ispirato al romanzo Nelle pieghe del tempo e perché è cruciale leggerlo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Questo articolo contiene qualche spoiler sulla trama di Stranger things 5 - parte prima Una delle presenze più interessanti dei primi episodi di Stranger things 5 è un libro che ha costituito una lettura fondamentale per la piccola protagonista involontaria di questo incipit di stagione finale. Perché Vecna rapisce Holly Wheeler, la sorella di Mike e Nancy, ma non prima di averla circuita, entrando nella sua mente e diventando il suo amico immaginario, un giovane uomo elegante dalla presenza e filosofia rassicurante che lei chiama Mr Cosè perché le ricorda la versione maschile della signora Cosè del romanzo per ragazzi Nelle pieghe del tempo, che ha finito di leggere da poco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

