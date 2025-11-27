Come sta Lara Gut-Behrami? C’è il verdetto definitivo sull’infortunio

Mancava probabilmente solo l’ufficialità ed ora è arrivata: la stagione di Lara Gut-Behrami è già terminata. Dopo la caduta in allenamento a Copper Mountain le avvisaglie erano decisamente negative ed ora c’è anche il responso dei medici, che hanno decretato la rottura del crociato del ginocchio sinistro, del legamento collaterale mediale e anche una lesione del menisco per la campionessa elvetica. La campionessa olimpica di Pechino 2022 aveva lasciato gli Stati Uniti subito dopo che le prime avvisaglie avevano fatto temere il peggio. Ieri sera ha svolto degli esami in Svizzera, che hanno portato alla diagnosi definitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

