Come sopravvivere a terremoto ed eruzione Campi Flegrei e Vesuvio in allerta opuscolo shock distribuito a Napoli

La città di Napoli e la sua estesa provincia convivono da millenni con la duplice e ineludibile minaccia rappresentata dal rischio sismico e vulcanico. Questa realtà geologica, unica e affascinante, è definita dalla presenza di due colossi naturali di caratura mondiale: il Vesuvio, il vulcano che si erge maestoso a Sud, simbolo per eccellenza del panorama partenopeo e noto ai locali semplicemente come a’ muntagna, e, a Ovest, il supervulcano dei Campi Flegrei, un’immensa caldera considerata dagli esperti uno dei sistemi vulcanici più pericolosi d’Europa. Quest’ultima area, in particolare, è teatro di una quasi quotidiana attività sismica, con la terra che trema tra i quartieri di Bagnoli e la città di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Come sopravvivere a terremoto ed eruzione”. Campi Flegrei e Vesuvio in allerta, opuscolo shock distribuito a Napoli

