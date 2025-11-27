Nelle settimane che precedono il Natale, Trento si prepara all’arrivo di migliaia di visitatori attesi per i mercatini e le iniziative diffuse in città. Il Comune invita cittadini e turisti a lasciare l’auto nei grandi parcheggi di attestamento, potenziando per l’occasione navette e collegamenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Come muoversi in città a Natale: navette ogni 15 minuti e parcheggi collegati