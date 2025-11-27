Come cambia la busta paga di un dipendente con la nuova flat tax
Tra le novità previste dalla manovra per il 2026 c'è anche la flat tax per i lavoratori dipendenti. Nel Ddl di Bilancio all'esame del Senato c'è infatti l'introduzione di tre nuove imposte sostitutive. Una flat tax del 5% valida per il 2026 sugli aumenti retributivi per i dipendenti privati, derivanti da rinnovi dei contratti collettivi siglati nel 2025 e nel 2026. L'agevolazione, destinata ai lavoratori del settore privato con redditi sotto i 28 mila euro, riguarda una platea stimata in 3,33 milioni di persone, con un beneficio medio di circa 142 euro. Un'altra tassa flat del 15%, sempre per il 2026, sarà applicata sulle somme fino a 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
