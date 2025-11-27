La nuova serie tv Amazon Sorelle sbagliate ha colpito il pubblico per molte ragioni, ma la silhouette di Jessica Biel è sicuramente in testa. L’attrice 43enne, nei panni della ricca protagonista Chloe Taylor, indossa una serie di abiti che mettono in evidenza le braccia e la schiena scolpite, evidentemente frutto di un duro lavoro. La forma fisica di Biel nella serie ha suscitato grandissima ammirazione, e anche tantissime domande su quale sia l’ allenamento cui si è sottoposta per ottenerla. L’allenamento di Jessica Biel per un fisico scolpito. Alla fine l’attrice ha deciso di svelare il “segreto”, condividendo su Instagram un video girato dal suo personal trainer, Ben Bruno, che l’ha aiutata a raggiungere la forma fisica necessaria per interpretare Chloe Taylor. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come avere le braccia scolpite di Jessica Biel?