come accendere le prossime feste

I primi occhiali con display e AI di Meta inaugurano una nuova categoria di wearable: un display a colori, ad alta risoluzione, che appare e scompare a seconda che serva o meno. È il primo dispositivo a integrare in un unico design, elegante e confortevole, microfoni, altoparlanti, fotocamere, potenza di calcolo e AI. Assieme a Meta Neural Band: l’innovativo braccialetto che, con discreti gesti della mano, controlla i Meta Ray-Ban Display Glasses. Batteria da 7000 mAh che garantisce energia per tutto il giorno, una tecnologia avanzata con anodo al silicio di nuova generazione, dimensioni compatte, capacità pari a quella di una powerbank e massima resistenza sia al calore che al freddo: questo è il nuovo smartphone Realme GT 7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

