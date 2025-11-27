Lo aggredisce con calci e graffi quando lo sente al telefono con una donna, lo colpisce alla mano con un coltello e gli lancia una bottiglia, provocandogli una ferita a un occhio: sotto accusa per maltrattamenti e lesioni aggravate una 25enne, originaria dell’est Europa. Vittima il suo compagno, un civitanovese di 53 anni. Gli episodi sarebbero avvenuti tra gennaio e ottobre 2024. Secondo l’accusa, la donna avrebbe maltrattato il compagno al culmine di scenate di gelosa. A marzo 2024, durante una lite la donna avrebbe danneggiato i mobili di casa, cercando di compiere anche gesti autolesionistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltellate e bottigliate al compagno