Coltellate al volto in strada | sfregiata Firenze-choc
A Firenze, in pieno centro (via Solferino, zona ex Teatro Comunale), un uomo tunisino di circa 30 anni ha teso un agguato alla moglie 29enne, da cui è in fase di separazione. L’ha sorpresa alle spalle e l’ha sfregiata al volto con numerose coltellate, rischiando di accecarla. Le urla della donna hanno attirato i passanti, che hanno messo in fuga l’aggressore; i carabinieri lo hanno però bloccato poco dopo, ancora con il coltello in mano. La vittima, già un anno fa aveva denunciato il marito per violenze fisiche e psicologiche, poi aveva ritirato la querela ed era andata a vivere altrove. È stata medicata al pronto soccorso di Santa Maria Nuova con 20 giorni di prognosi e per lei è scattato il percorso protetto del “codice rosa”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ha convinto l'ex moglie a incontrarlo, ma quando si sono trovati faccia a faccia si è scagliato contro la donna colpendola con diverse coltellate al volto. L'aggressione è avvenuta martedì 25 novembre in via Solferino, a Firenze e ha portato all'arresto di un uom - facebook.com Vai su Facebook
Coltellate alla schiena e al volto. L’accusa chiede dodici anni di pena per il tentato omicidio al Cas dlvr.it/TPMQZd ▶ #Giustizia Vai su X
Sfregiata dal marito: le coltellate al volto in strada, 29enne salvata dai passanti. L'appuntamento e l'agguato - Ancora gravi aggressioni a donne: il 25 novembre a Firenze, in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza, una ... Secondo msn.com
Sfregiata dal marito a Firenze: l’incontro in strada e la 29enne salvata dai passanti - A Firenze e ad Avellino due donne sono state soccorse dopo essere state seriamente importunate nel contesto domestico, evidenziando l’urgenza di protezione e prevenzione. Da news.fidelityhouse.eu
Sfregiata dal marito in mezzo alla strada, orrore davanti ai passanti in Italia - A Firenze, il 25 novembre, proprio nel giorno dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, una ... Da thesocialpost.it