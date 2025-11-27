Colpo al 10eLotto | vinti 20mila euro in paese
Si fa festa in Alto Adige, più precisamente a Merano, per l’ultima vittoria al concorso del 10eLotto dello scorso 25 novembre: vinti nella cittadina ben 20mila euro.La vincita è stata realizzata con un “8” Doppio Oro in un punto vendita di via Andreas Hofer. L’ultimo concorso del 10eLotto ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
