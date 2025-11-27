S offitto colorato, sì o no? Molti ancora fanno fatica a considerarlo come la “quinta parete” di una stanza. Eppure, quando si sceglie di colorare il soffitto solitamente è sempre un’idea vincente. Si regala personalità alla stanza, spesso la si ingrandisce otticamente, e l’effetto wow è quasi sempre assicurato. Per ottenerlo però è necessario seguire poche ma precise regole. Angolo relax in autunno: idee semplici per arredare casa con calore e stile X Leggi anche › Spazio alle idee. Nuovi spunti per arredare la casa, dalla cucina alla camera dei ragazzi Soffitto colorato, un trend che si guarda ancor con sospetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Colorare il soffitto solitamente è sempre un’idea vincente. Si regala personalità alla stanza, spesso la si ingrandisce otticamente, e l’effetto wow è quasi sempre assicurato. Per ottenerlo però è necessario seguire poche ma precise regole.