Colombari stronca Miss Italia la patron la smaschera sui social | Delusione e amarezza
News tv. Il ritorno in tv di Martina Colombari a Belve, l’intervista condotta da Francesca Fagnani, sembrava una semplice occasione per raccontare aneddoti e riflessioni sulla sua carriera, sulla vita privata e sulla nuova esperienza del dancing show di Rai 1 “Ballando con le stelle”. Ma le parole dell’ex Miss Italia hanno innescato un vero e proprio terremoto sui social, scatenando un botta e risposta che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e degli appassionati del concorso. Quella che doveva essere una chiacchierata nostalgica si è trasformata in un dibattito acceso e controverso sul valore e sul futuro di Miss Italia, mettendo sotto i riflettori la capacità di Colombari di sorprendere anche dopo più di trent’anni dal suo trionfo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
@martycolombari, una mamma che rinasce nell’abbraccio di suo figlio. La vera vittoria per la concorrente di @ballandoconlestelle è la felicità di Achille Costacurta. ? Su OGGI in edicola il racconto di una famiglia che, dopo molte difficoltà, ha ritrovato la sere - facebook.com Vai su Facebook
Martina Colombari, le “prove” che la smascherano: la replica tagliente di Patrizia Mirigliani dopo Belve - Le dichiarazioni di Martina Colombari a Belve non passano inosservate: Patrizia Mirigliani risponde con le 'prove' che riaprono il caso Miss Italia. Da donnaglamour.it
Colombari critica 'Miss Italia', Mirigliani: "Sono un anno fa eri presidente di giuria" - Patrizia Mirigliani non ha nascosto la propria delusione dopo le recenti dichiarazioni di Martina Colombari a Belve. Secondo msn.com
Patrizia Mirigliani replica a Martina Colombari dopo le dichiarazioni a Belve su Miss Italia - Patrizia Mirigliani replica a Martina Colombari dopo le dichiarazioni a “Belve” su Miss Italia: le sue parole sui social ... Lo riporta dilei.it