Colombari critica ‘Miss Italia’ Mirigliani | Sono un anno fa eri presidente di giuria

Periodicodaily.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Patrizia Mirigliani non ha nascosto la propria delusione dopo le recenti dichiarazioni di Martina Colombari a Belve. L'attrice ed ex Miss Italia, ospite martedì scorso di Francesca Fagnani, ha espresso un giudizio netto sullo storico concorso di bellezza, 'Miss Italia', di cui Mirigliani è patron.  Nel corso dell'intervista, Fagnani ha ricordato a Colombari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Martina Colombari risponde alle critiche: “Pancetta? No, è diastasi addominale”/ Di cosa si tratta - Martina Colombari si sta preparando a tornare in televisione come concorrente di Ballando con le Stelle e, in vista del debutto, si allena già da settimane per arrivare in forma e pronta a mettersi ... Come scrive ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, Martina Colombari: "Non temo le critiche. I giurati sono persone intelligenti" - La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ufficialmente iniziata, e tra i protagonisti più attesi della prima puntata c’era lei: Martina Colombari. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Colombari Critica 8216miss Italia8217