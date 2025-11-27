Collegno Torino | in un video la mortale aggressione a Marco Veronese
L'imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre sotto casa dei genitori. Il fidanzato dell'ex compagna della vittima che con la donna aveva avuto dei figli ha confessato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La selezione di Miss Mamma Italiana, che si è tenuta a Collegno (Torino), oggi (mercoledì 26 novembre), sul quotidiano "la Provincia Granda" - facebook.com Vai su Facebook
Collegno: il video dell'omicidio di Marco Veronese, accoltellato dal killer Michele Nicastri - È stato diffuso oggi, 27 novembre 2025, il video dell'omicidio di Marco Veronese a Collegno, lo scorso ottobre. Si legge su torinotoday.it