Collegno Torino | in un video la mortale aggressione a Marco Veronese

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore 39enne ucciso nella notte del 23 ottobre sotto casa dei genitori. Il fidanzato dell'ex compagna della vittima che con la donna aveva avuto dei figli ha confessato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

