Collegno | il video dell' omicidio di Marco Veronese accoltellato dal killer Michele Nicastri
È stato diffuso oggi, 27 novembre 2025, il video dell'omicidio di Marco Veronese a Collegno, lo scorso ottobre. Anche sulla base di queste immagini, la procura di Torino e i carabinieri hanno individuato e fermato il killer Michele Nicastri, fidanzato della ex compagna della vittima e mamma dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
OMICIDIO DI COLLEGNO: NON SI TROVA L'ARMA DEL DELITTO. SOPRALLUOGO CON IL KILLER MICHELE NICASTRI https://www.torinocintura.it/2025/11/18/omicidio-di-collegno-si-cerca-larma-del-delitto-sopralluogo-con-il-killer-michele-nicastri/ Video di - facebook.com Vai su Facebook
Marco #Veronese aveva chiesto di stare più tempo con i figli: ecco cosa hanno scoperto gli inquirenti sull'omicidio di #Collegno. #Nicastri #Torino Vai su X
L'omicidio di Marco Veronese, ecco il video: l'arrivo di Michele Nicastri con il furgone, le venti coltellate e la fuga - La sequenza agli atti del procedimento all'omicidio per il delitto avvenuto a Collegno nella notte del 23 ottobre 2025 ... Scrive video.corriere.it
L'omicidio Veronese, ecco il video: l'arrivo di Michele Nicastri, le venti coltellate e la fuga - Le immagini che raccontano l’omicidio dell’imprenditore di Collegno avvenuto il 23 ottobre in via Sabotino. Riporta torino.corriere.it
Omicidio Veronese, a Collegno si cerca coltello utilizzato - A Collegno, sulle sponde del fiume Dora, carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche del coltello usato per l’omicidio di Marco Veronese. Scrive tg24.sky.it