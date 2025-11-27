Colao Css | Nutrizione pilastro vita sana e longeva obesità problema clinico

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - "Nutrizione e obesità sono due temi più o meno inseriti l'uno nell'altro, ma non così saldamente. La nutrizione è uno dei pilastri dello stile di vita sano, quindi è evidente che dobbiamo insegnare a tutti i cittadini italiani quale sia la migliore formula per alimentarsi in modo sano, non solo per prevenire le malattie, ma per prolungare la vita sana e andare verso la longevità, rappresentata dalle nostre curve epidemiologiche. L'obesità, invece, è un problema clinico serio". Così Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità, intervenendo ad Arezzo al Forum Risk Management. 🔗 Leggi su Iltempo.it

