Sabato 29 novembre alle ore 21 Coez sarà in concerto a Torino all'Inalpi Arena, una delle prime città a sostenerlo come ha ricordato in passato. Silvano Albanese, questo il vero nome del cantautore e rapper nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ma cresciuto a Roma, presenterà i brani. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Coez in concerto a Torino, canterà più di 25 brani: la scaletta