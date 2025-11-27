Codici genshin impact per ottenere primogems gratis prima del rilascio della versione 6.2

All’inizio del 2025, il popolare gioco di ruolo d’azione Genshin Impact ha rilasciato un nuovo set di codici promozionali, utili per ottenere diversi premi in-game. Con l’imminente introduzione di Durin, l’atteso personaggio che si trasforma da drago a ragazzo, gli appassionati hanno l’opportunità di accaparrarsi generosi bonus prima dell’uscita della versione 6.2, prevista per la fine del mese. genshin impact codes per primogems gratuiti. ottieni anche il geode of replication. Attualmente, sono disponibili sei codici attivi che consentono di ricevere Primogems gratis. Tra i premi ci sono anche risorse utili come Geode of Replication, impiegato per effettuare estrazioni nel nuovo modalità sandbox chiamata Miliastra Wonderland. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

